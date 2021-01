Gratteri dice di aver provveduto a far partire l’inchiesta su Cesa «dopo aver sentito in tv che non sarebbe entrato in maggioranza» (Di venerdì 22 gennaio 2021) «Le giuro che i tempi della politica non c’entrano. Noi abbiamo saputo che dovevano arrestare l’assessore Talarico, assieme agli altri, quando è arrivata l’ordinanza del gip, all’inizio di gennaio, a un anno di distanza dalla nostra richiesta e a sei mesi dall’ultima integrazione. Le elezioni in Calabria erano fissate per il 14 febbraio, avremmo aspettato il 15 per non interferire sulla campagna elettorale, ma poi sono state rinviate ad aprile: non potevo lasciare arresti in sospeso per decine di persone altri tre mesi». È quanto ha detto in un’intervista al Corriere della Sera il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, in merito all’inchiesta che vede indagato anche Lorenzo Cesa. A chi gli chiede se non si poteva aspettare la soluzione della crisi di governo visto che l’Udc era uno dei possibili ‘responsabili’, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 22 gennaio 2021) «Le giuro che i tempi della politica non c’entrano. Noi abbiamo saputo che dovevano arrestare l’assessore Talarico, assieme agli altri, quando è arrivata l’ordinanza del gip, all’inizio di gennaio, a un anno di distanza dalla nostra richiesta e a sei mesi dall’ultima integrazione. Le elezioni in Calabria erano fissate per il 14 febbraio, avremmo aspettato il 15 per non interferire sulla campagna elettorale, ma poi sono state rinviate ad aprile: non potevo lasciare arresti in sospeso per decine di persone altri tre mesi». È quanto ha detto in un’intervista al Corriere della Sera il procuratore di Catanzaro, Nicola, in merito alche vede indagato anche Lorenzo. A chi gli chiede se non si poteva aspettare la soluzione della crisi di governo visto che l’Udc era uno dei possibili ‘responsabili’, ...

