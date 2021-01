Governo | è guerra nervi | Iv apre | Pd-M5S scricchiolano e Conte rischia vicolo cieco**

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – Un granello negli ingranaggi, chedi mandare in panne il motore. La mossa è di Matteo Renzi, che figura nella lista dei parlamentari di Italia Viva che firmano un appello per chiedere, paradossalmente, di uscire dalla crisi, con una “soluzione politica di respiro” e, soprattutto, di ragionare insieme per tirarsi fuori dall’angolo in cui l’Italiadi cacciarsi. Sottolineando, in un passaggio del loro appello, compattezza: in sintesi, non ci spaccherete. E, almeno per ora, è così, come conferma all’Adnkronos uno dei senatori Iv dati in ‘bilico’, Leonardo Grimani. Il messaggio dei renziani rimbalza tra gli alleati di governo, arriva dritto a Palazzo Chigi, dove il premier è impegnato in un confronto serrato con le sigle sindacali sul Recovery plan.La sua linea, sostiene chi gli è vicino, non cambierà: il ...