Giorgio Gori | “Bisogna ricucire con Renzi | il Pd sblocchi la crisi”

(Di venerdì 22 gennaio 2021) “Non penso che l’allargamento della maggioranza possa passare per una campagna acquisti. Se Conte pensasse di andare avanti così, con l’offerta di incarichi e poltrone per allargare il sostegno, mostrerebbe di non aver compreso la gravità del momento e cosa serve al Paese. Le urne non sono ipotizzabili, abbiamo bisogno di un governo forte e autorevole; serve un allargamento della maggioranza, ma attraverso un chiaro ed esplicito patto politico e un programma di Legislatura. Serve un nuovo governo, e non la faticosa e stentata prosecuzione di quello che c’è”. Così il sindaco di Bergamosu la Repubblica che propone “una maggioranza ampia, europeista, simile a quella che regge la commissione Ue di Ursula von der Leyen”. Un governo – spiega – che “abbia l’appoggio delle forze che hanno dato vita al Conte bis più quelle liberali e popolari ...