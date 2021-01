F1, Sebastian Vettel fa la prova sedile con Aston Martin: primo incontro con la nuova squadra (Di venerdì 22 gennaio 2021) Inizia la nuova avventura di Sebastian Vettel con Aston Martin. Il quattro volte campione del mondo ha effettuato la consueta prova del sedile e testato virtualmente la nuova monoposto al simulatore in quel di Silverstone (Inghilterra), sede di riferimento del famoso brand britannico. L’ex alfiere di Ferrari e Red Bull ha potuto incontrare gli ingegneri ed il britannico Andy Green, direttore tecnico presente anche con Racing Point. Il nuovo teammate del canadese Lance Stroll non è ancora sceso in pista con la nuova squadra. Aston aveva spinto per permettere a Vettel di prendere parte alla sessione dei giovani piloti di Abu Dhabi, ma la FIA non ha concesso questa possibilità al nativo ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Inizia laavventura dicon. Il quattro volte campione del mondo ha effettuato la consuetadele testato virtualmente lamonoposto al simulatore in quel di Silverstone (Inghilterra), sede di riferimento del famoso brand britannico. L’ex alfiere di Ferrari e Red Bull ha potuto incontrare gli ingegneri ed il britannico Andy Green, direttore tecnico presente anche con Racing Point. Il nuovo teammate del canadese Lance Stroll non è ancora sceso in pista con laaveva spinto per permettere adi prendere parte alla sessione dei giovani piloti di Abu Dhabi, ma la FIA non ha concesso questa possibilità al nativo ...

99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 3?2?esimi di finale Vota, RT e fai votare il più grande PILOTA di tutti i tempi tra: ??? Fred Agabashian STATI… - jaronnieboy06 : @emmalezz Sebastian Vettel Monza 2008 - AlwayswithSeb_5 : RT @ansiogenaaf: sono calma, non sto urlando 'sebastian vettel nel simulatore AM' da un minuto - DaddariosWho : RT @ansiogenaaf: sono calma, non sto urlando 'sebastian vettel nel simulatore AM' da un minuto - ansiogenaaf : sono calma, non sto urlando 'sebastian vettel nel simulatore AM' da un minuto -