Dpcm | le regole sui ricongiungimenti | sì con i partner | no con i fidanzati La differenza nelle Faq del Governo

Dpcm, le regole sui ricongiungimenti: sì con i partner, no con i fidanzati. Ecco la differenza Nel nuovo Dpcm entrato in vigore il 16 gennaio tra le deroghe agli spostamenti si precisa che i ricongiungimenti sono concessi solo con il partner. I fidanzati, invece, sono esclusi. In molti si chiedono quale sia la differenza tra i due termini, dubbio che ricorda tanto la confusione che si scatenò nella Fase 2 della pandemia, il periodo delle riaperture di fine aprile scorso, circa le visite ai "congiunti". Un tema che sta facendo discutere e, a riguardo, il Governo ha spiegato la normativa nelle risposte alle domande più frequenti (Faq).

