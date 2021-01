Douglas Costa, impossibile ingannarlo anche… mentre dorme (VIDEO) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Douglas Costa è davvero impossibile da ingannare. Persino mentre dorme. Vedere per credere cosa succede se la sua compagna prova a prendergli il telefono mentre fa un pisolino sul letto. L'ex Juventus è davvero virale sul web...caption id="attachment 1083241" align="alignnone" width="767" Douglas Costa (Instagram Douglas Costa)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 22 gennaio 2021)è davveroda ingannare. Persino. Vedere per credere cosa succede se la sua compagna prova a prendergli il telefonofa un pisolino sul letto. L'ex Juventus è davvero virale sul web...caption id="attachment 1083241" align="alignnone" width="767"(Instagram)/caption ITA Sport Press.

forumJuventus : [GdS] Juve, grana Douglas Costa: Il Bayern non lo riscatterà e potrebbe mandarlo via già in questa sessione ??… - ItaSportPress : Douglas Costa, impossibile ingannarlo anche... mentre dorme (VIDEO) - - JuventusUn : Torna @DouglasCosta? Ora la notizia è confermata: c'e la data! #Juventus I DETTAGLI? - Notiziedi_it : Douglas Costa, il ritorno al Bayern è un flop. Può cambiare di nuovo, c’è l’offerta alla Juve - Alfonso04642363 : @JulzOa @86_longo Esterno dx prenderei uno diverso Saelemakers(che si alterni col belga)..uno che abbia piu assist… -