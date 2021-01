Crotone, i convocati di Stroppa per la Fiorentina. Presente un 2005 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha diramato la lista dei 24 claciatori convocati per la gara di domani contro la Fiorentina. Prima convocazione per il giovanissimo Giovanni D’Aprile (classe 2005). Assenti invece Riviere, a causa di un affaticamento, e Cuomo, sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo ileo della coscia destra e che lo terrà fuori per circa 30 giorni. Portieri: Cordaz, Festa, CrespiDifensori: Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Rispoli, Marrone, D’Aprile, RecaCentrocampisti: Benali, Rojas, Zanellato, Mazzotta, Pedro Pereira, Petriccione, Ranieri, Vulic, EduardoAttaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias Foto: twitter Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Giovanni, allenatore del, ha diramato la lista dei 24 claciatoriper la gara di domani contro la. Prima convocazione per il giovanissimo Giovanni D’Aprile (classe). Assenti invece Riviere, a causa di un affaticamento, e Cuomo, sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo ileo della coscia destra e che lo terrà fuori per circa 30 giorni. Portieri: Cordaz, Festa, CrespiDifensori: Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Rispoli, Marrone, D’Aprile, RecaCentrocampisti: Benali, Rojas, Zanellato, Mazzotta, Pedro Pereira, Petriccione, Ranieri, Vulic, EduardoAttaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

