Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021: Pinturault in testa, +218 su Kilde. Mayer guida in discesa (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alexis Pinturault si conferma saldamente in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino al termine della prima discesa libera di Kitzbuehel. Il transalpino, che non si è cimentato lungo la durissima Streif, conserva il primato con 778 punti. Lo specialista delle prove tecniche può fare affidamento su 218 punti di vantaggio sul norvegese Aleksander Aamodt Kilde (ma lo scandinavo è infortunato e ha già finito la sua stagione) e 277 lunghezze sullo svizzero Marco Odermatt. Decisamente più attardati l'austriaco Marco Schwarz, il croato Filip Zubcic, lo svizzero Loic Meillard e il norvegese Henrik Kristoffersen. L'austriaco Matthias Mayer si è portato in testa ...

