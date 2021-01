Cesa si, Zingaretti no? L’imbarazzante doppiopesismo dei Cinque Stelle sul segretario Pd indagato (Di venerdì 22 gennaio 2021) Esplode rumorosamente con forza dirompente il caso Cesa-Zingaretti. E pone la spinosa questione delL’imbarazzante doppiopesismo CinqueStelle, garantisti con il segretario Pd indagato, giustizialisti con il segretario (dimissionario) dell’Udc, anch’egli indagato. Due pesi e due misure che ora Fratelli d’Italia rinfacciano ai grillini. “Il ragionamento del Movimento 5 Stelle sia simmetrico – esortano gli esponenti di Fratelli d’Italia Federico Mollicone e Fabrizio Ghera. – Se non si governa con Cesa perché indagato, allora il pensiero valga anche per Zingaretti, segretario del PD e presidente della Regione Lazio indagato ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Esplode rumorosamente con forza dirompente il caso. E pone la spinosa questione del, garantisti con ilPd, giustizialisti con il(dimissionario) dell’Udc, anch’egli. Due pesi e due misure che ora Fratelli d’Italia rinfacciano ai grillini. “Il ragionamento del Movimento 5sia simmetrico – esortano gli esponenti di Fratelli d’Italia Federico Mollicone e Fabrizio Ghera. – Se non si governa conperché, allora il pensiero valga anche perdel PD e presidente della Regione Lazio...

