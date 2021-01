Calciomercato Inter, sprint per Papu Gomez: decolla la trattativa (Di venerdì 22 gennaio 2021) Improvvisamente il Papu Gomez viene liberato gratis dall’Atalanta. L’Inter accelera per bruciare la concorrenza. Il Papu Gomez, ormai fuori dalla rosa e dell’undici titolare da diverse settimane, potrebbe salutare la Dea in direzione Milano, sponda nerazzurra. L’ormai ex capitano del club bergamasco in seguito ad alcune vicissitudini di cui non si conosce ancora l’entità, vuole L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Improvvisamente ilviene liberato gratis dall’Atalanta. L’accelera per bruciare la concorrenza. Il, ormai fuori dalla rosa e dell’undici titolare da diverse settimane, potrebbe salutare la Dea in direzione Milano, sponda nerazzurra. L’ormai ex capitano del club bergamasco in seguito ad alcune vicissitudini di cui non si conosce ancora l’entità, vuole L'articolo proviene da Inews.it.

