Tegola per Conte: Cesa indagato nella maxi-operazione contro la ‘Ndrangheta. Era in trattativa per appoggiare il Governo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Rischia di avere dirette ripercussioni sulla crisi di Governo la maxi-operazione denominata «Basso profilo» della procura di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri contro la ‘Ndrangheta. L’assessore regionale al Bilancio Francesco Talarico, segretario regionale dell’Udc, è ai domiciliari. Circa 50 gli indagati, tra cui c’è anche Lorenzo Cesa, da giorni coinvolto nelle trattative sui possibili «costruttori» a sostegno della maggioranza giallo-rossa. Dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia, Cesa si è dimesso con «effetto immediato» da segretario nazionale dell’Udc. Cesa riferisce di aver «ricevuto un avviso di garanzia su questioni risalenti al 2017», ritenendosi «totalmente estraneo» ai fatti. «Chiederò attraverso i miei legali di essere ascoltato ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 gennaio 2021) Rischia di avere dirette ripercussioni sulla crisi diladenominata «Basso profilo» della procura di Catanzaro guidata da Nicola Gratterila. L’assessore regionale al Bilancio Francesco Talarico, segretario regionale dell’Udc, è ai domiciliari. Circa 50 gli indagati, tra cui c’è anche Lorenzo, da giorni coinvolto nelle trattative sui possibili «costruttori» a sostegno della maggioranza giallo-rossa. Dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia,si è dimesso con «effetto immediato» da segretario nazionale dell’Udc.riferisce di aver «ricevuto un avviso di garanzia su questioni risalenti al 2017», ritenendosi «totalmente estraneo» ai fatti. «Chiederò attraverso i miei legali di essere ascoltato ...

