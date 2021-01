Rummenigge: “La UEFA potrebbe cambiare format degli Europei” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il CEO del Bayer Monaco, Karl-Heinz Rummenigge in una intervista rilasciata al quotidiano tedesco Muncher Merkur, si è anche soffermato sugli Europei di questa estate: “So che il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin si sta chiedendo se non sia il caso, alla luce della pandemia nel mondo, di far svolgere gli Europei in una sola nazione con un protocollo sanitario molto rigido”. La decisione della UEFA è attesa per il 5 marzo. Tuttavia secondo quanto riferito da Repubblica, la UEFA sta valutando scenari alternativi come quello di escludere le città in cui la pandemia sta creando le maggiori problematiche per riassegnare le partite in programma in quella città ad un’altra sede. Foto:Twitter Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il CEO del Bayer Monaco, Karl-Heinzin una intervista rilasciata al quotidiano tedesco Muncher Merkur, si è anche soffermato suglidi questa estate: “So che il presidente della, Aleksander Ceferin si sta chiedendo se non sia il caso, alla luce della pandemia nel mondo, di far svolgere gliin una sola nazione con un protocollo sanitario molto rigido”. La decisione dellaè attesa per il 5 marzo. Tuttavia secondo quanto riferito da Repubblica, lasta valutando scenari alternativi come quello di escludere le città in cui la pandemia sta creando le maggiori problematiche per riassegnare le partite in programma in quella città ad un’altra sede. Foto:Twitter Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Notiziedi_it : Euro 2021, si va verso sede unica. Rummenigge: “La UEFA sta valutando” - ILOVEPACALCIO : #Rummenigge: «L' #Uefa pensa alla sede unica per i prossimi Europei» - Ilovepalermocalcio - Daniele20052013 : Rummenigge rivela: 'La Uefa valuta di far svolgere Euro 2020 in una sola nazione' - zazoomblog : Rummenigge: «Europei? La UEFA valuta l’ipotesi di un Paese unico» - #Rummenigge: #«Europei? #valuta - sportli26181512 : Rummenigge: 'Ceferin valuta l'Europeo in sede unica': Rummenigge: 'Ceferin valuta l'Europeo in sede unica' Il presi… -

Ultime Notizie dalla rete : Rummenigge UEFA Rummenigge: “La UEFA potrebbe cambiare format degli Europei” alfredopedulla.com Euro 2021, la Uefa pensa al torneo fisso in un solo paese

Rummenigge svela la tentazione di cancellare il torneo itinerante per un ritorno alla formula classica in una sola nazione. A pochi mesi dal via di Euro 2021 arrivano clamorose in ...

Euro 2020, la UEFA valuta di escludere alcune città

Sono settimane delicate per la UEFA, alle prese con l'organizzazione di Euro 2020. Alcune città rischiano di essere escluse ...

Rummenigge svela la tentazione di cancellare il torneo itinerante per un ritorno alla formula classica in una sola nazione. A pochi mesi dal via di Euro 2021 arrivano clamorose in ...Sono settimane delicate per la UEFA, alle prese con l'organizzazione di Euro 2020. Alcune città rischiano di essere escluse ...