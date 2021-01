Roma, la squadra chiede il reintegro di Gombar. De Rossi: “solo un incidente” (Di giovedì 21 gennaio 2021) In casa Roma continua a tenere banco la debacle in Coppa Italia contro lo Spezia. Nel mirino è finita la pessima prestazione e l’eliminazione, ma anche la figuraccia che ha fatto il giro in Italia e all’estero delle 6 sostituzioni quando il limite è di 5. I dirigenti non hanno gradito e la decisione è stata quella di silurare il team manager e Manolo Zubiria, Global Sport Office. Oggi è arrivata la presa di posizione di qualche calciatore giallorosso: è stato chiesto il reintegro di Gianluca Gombar. Già ieri sera il portiere Pau Lopez aveva affrontato l’argomento: “Tutti noi che ti conosciamo sappiamo quanto bene facevi il tuo lavoro e quante ore gli dedicavi. Grazie per tutto quello che hai fatto per me e per la mia famiglia da quando siamo arrivati a Roma. Mi mancherai molto, amico. Nessuno farà meglio di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 21 gennaio 2021) In casacontinua a tenere banco la debacle in Coppa Italia contro lo Spezia. Nel mirino è finita la pessima prestazione e l’eliminazione, ma anche la figuraccia che ha fatto il giro in Italia e all’estero delle 6 sostituzioni quando il limite è di 5. I dirigenti non hanno gradito e la decisione è stata quella di silurare il team manager e Manolo Zubiria, Global Sport Office. Oggi è arrivata la presa di posizione di qualche calciatore giallorosso: è stato chiesto ildi Gianluca. Già ieri sera il portiere Pau Lopez aveva affrontato l’argomento: “Tutti noi che ti conosciamo sappiamo quanto bene facevi il tuo lavoro e quante ore gli dedicavi. Grazie per tutto quello che hai fatto per me e per la mia famiglia da quando siamo arrivati a. Mi mancherai molto, amico. Nessuno farà meglio di ...

Gazzetta_it : Roma, duro confronto tra Fonseca e la squadra, che difende il team manager - CalcioWeb : La presa di posizione dei calciatori della @OfficialASRoma sull'addio di #Gombar - Fernj60 : @ilRomanistaweb @DanieleLoMonaco La Roma non sa difendere ma non è un problema di adesso sono dieci anni è stato se… - SmorfiaDigitale : Roma, confronto squadra-Fonseca: i giocatori chiedono il reintegro di Gombar e Z... - antonello_vale : Ho l’impressione che la confusione riguardi anche ruoli e prerogative.E non aiuta.E’ apprezzabile la mozione degli… -