Paduli | due auto danneggiate | identificato l’autore dai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – A seguito della denuncia di danneggiamento di duevetture, avvenuto l’altra notte nel centro di(l’re aveva rotto il lunotto posteriore di entrambi i veicoli, due Suzuki di proprietà di una coppia), idella Stazione del centro in provincia di Benevento, avviate le indagini sono riusciti a risalire in tempi brevi all’re. I militari, sulla scorta degli elementi probatori raccolti sull’episodio, hanno denunciato in stato di libertà il presunto responsabile del danneggiamento: un uomo del luogo. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alle motivazioni del gesto e dell’attrezzo utilizzato per l’atto di puro vandalismo, che presumibilmente potrebbe essere un’ascia. L'articolo proviene da ...