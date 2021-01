Meteo Roma del 21-01-2021 ore 06:10 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord numero di diffusa al mattino su tutte le regioni con deboli precipitazioni sulla Liguria asciutto altrove al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con piogge sparse Liguria neve su Appennino e Alpi Centrali in serata tempo in peggioramento su parte delle regioni con piogge e nevicate a quote basse al centro giornata nuvolosa specie su Toscana Lazio Umbria con deboli piogge o pioviggini al mattino e a seguire durante la seconda parte della giornata specie in serata o nottata stabile su Marche e Abruzzo neve oltre gli 800 metri al mattino a salire fino a 1500 metri in nottata al sud giornata all’insegna della stabilità al da segnalare solo bianche contatto in campagna fin dalle prime ore della giornata con deboli piogge associate nubi irregolari alternate a schiarite su ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 gennaio 2021)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord numero di diffusa al mattino su tutte le regioni con deboli precipitazioni sulla Liguria asciutto altrove al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con piogge sparse Liguria neve su Appennino e Alpi Centrali in serata tempo in peggioramento su parte delle regioni con piogge e nevicate a quote basse al centro giornata nuvolosa specie su Toscana Lazio Umbria con deboli piogge o pioviggini al mattino e a seguire durante la seconda parte della giornata specie in serata o nottata stabile su Marche e Abruzzo neve oltre gli 800 metri al mattino a salire fino a 1500 metri in nottata al sud giornata all’insegna della stabilità al da segnalare solo bianche contatto in campagna fin dalle prime ore della giornata con deboli piogge associate nubi irregolari alternate a schiarite su ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 21-01-2021 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 6h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: -1.4 °C Umidità: 85 % Pressio… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 5h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: -1.6 °C Umidità: 86 % Pressio… - infoitinterno : Meteo a Roma e nel Lazio: pioggia e vento in arrivo, torna il maltempo in città - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 4h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: -1.7 °C Umidità: 86 % Pressio… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma Previsioni meteo Roma 21 gennaio: torna il maltempo in città, in arrivo pioggia e temporali Fanpage.it Raggi pensava di aver salvato Atac, ma il Tar vendica il referendum negletto

Il silenzio dell'Amministrazione prima della consultazione del 2018, e il silenzio successivo. La prima e la seconda pronuncia del tribunale, la discussione che verrà ...

ROMA Il tentativo di Giuseppe Conte di allargare la maggioranza

IL CONFRONTOROMA Il tentativo di Giuseppe Conte di allargare la maggioranza «procede sul filo», come sostiene chi ha avuto modo di parlare con Palazzo Chigi, ed è ovvio che Sergio Mattarella ...

Il silenzio dell'Amministrazione prima della consultazione del 2018, e il silenzio successivo. La prima e la seconda pronuncia del tribunale, la discussione che verrà ...IL CONFRONTOROMA Il tentativo di Giuseppe Conte di allargare la maggioranza «procede sul filo», come sostiene chi ha avuto modo di parlare con Palazzo Chigi, ed è ovvio che Sergio Mattarella ...