Ma il tuo cane è OBESO?

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Lo stile di vita dei nostri amici quadrupedi è molto cambiato anche solo nel corso degli ultimi 50 anni così come anche la loro alimentazione, da che trascorrevano la loro vita all’aperto sotto qualsiasi condizione climatica e con una buona dose di movimento, ci ritroviamo oggi giorno con cani comodamente adagiati in casa con temperature estive anche in inverno e quantità di moto veramente ridotta. Tutto ciò si unisce a una alimentazione che piano piano è cambiata, da che si mangiavano per lo più scarti dei pasti umani (e se c’era poco cibo per l’uomo, immaginatevi per il) si è passati a mangimi industriali estremamente nutrienti e calorici. La congiunzione nefasta di queste situazioni ha portato a diffondersi anche nei nostri pelosi di un problema che fino ad ora era relegato solo alla sfera umana: il sovrappeso. Questa condizione è fonte di grossi problemi nel ...