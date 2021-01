Luci e ombre sul Bitcoin: l’attacco di Lagarde e Yellen (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Bitcoin torna a far parlare di sé, questa volta in una accezione negativa, venendo accusato di essere uno strumento per il “riciclaggio” ed un asset “altamente speculativo”. Sono proprio le autorità monetarie e fiscali a lanciare l’allarme, dopo aver “quasi” consacrato le criptovalute a moneta del futuro. Bitcoin sotto i massimi Attualmente, il Bitcoin scambia poco oltre i 34mila dollari, ben lontano dai record di oltre 41mila raggiunti la settimana dell’Epifania. Nell’ultima settimana la criptovaluta si è mossa in una banda di oscillazione fra 35mila e 37 mila dollari, consolidando dunque su questi livelli, al termine di una sostanzioso rally avviato nel corso dell’autunno e divenuto più marcato a dicembre. Un rally che ha portato i detrattori a preannunciare la “consueta” caduta post natalizia, dal momento che negli ultimi anni ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) Iltorna a far parlare di sé, questa volta in una accezione negativa, venendo accusato di essere uno strumento per il “riciclaggio” ed un asset “altamente speculativo”. Sono proprio le autorità monetarie e fiscali a lanciare l’allarme, dopo aver “quasi” consacrato le criptovalute a moneta del futuro.sotto i massimi Attualmente, ilscambia poco oltre i 34mila dollari, ben lontano dai record di oltre 41mila raggiunti la settimana dell’Epifania. Nell’ultima settimana la criptovaluta si è mossa in una banda di oscillazione fra 35mila e 37 mila dollari, consolidando dunque su questi livelli, al termine di una sostanzioso rally avviato nel corso dell’autunno e divenuto più marcato a dicembre. Un rally che ha portato i detrattori a preannunciare la “consueta” caduta post natalizia, dal momento che negli ultimi anni ...

