La nuova app che aggrega WhatsApp | Telegram e altri 13 servizi di messaggistica

(Foto: Beeper)Beeper è un'applicazione in rampa di lancio che aggrega quindici tra le applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo all'interno di un unico ambiente. Da WhatsApp a Facebook Messenger, da Telegram fino a Signal, basterà una sola chat per poter comunicare in modo più comodo e immediato con tutti i contatti. L'idea è venuta a Eric Migicovsky, un nome che ai più non dirà niente, ma che ai più attenti farà subito ricordare lo smartwatch Pebble, di cui è infatti stato fondatore. Dal proprio canale personale di Twitter, Eric ha annunciato il lancio della piattaforma che almeno al debutto richiederà un invito per poterlo scaricare e utilizzare. (Foto: Beeper)Per il momento sono quindici le applicazioni che possono essere aggregate ossia: WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Signal e altri servizi di messaggistica.

