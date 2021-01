Il Napoli di Gattuso aveva un piano-partita? Ci è parso di no

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Una sconfitta tattica Nel dizionario italiano, c’è un termine che spesso – soprattutto nel passato – è stato utilizzato in maniera creativa per descrivere l’atteggiamento tattico di una squadra di calcio. Questo termine è “sornione”. Secondo il dizionario, si definisce “sornione” un individuo «che, sotto la maschera di una placida o bonaria indifferenza, nasconde un’astuzia vigile e sottile». Per estensione, una squadra sorniona è una squadra che gestisce lain maniera apparentemente passiva, ma poi è in grado di piazzare il colpo decisivo per vincerla. Ecco, ilvisto nella finale di Supercoppa contro la Juventus ha provato a giocare in questo modo. E ci è anche riuscito, ma solo nel primo tempo. Nel calcio, la differenza tra gestire lae subirla è molto flebile. Specie quando si adotta un atteggiamento passivo, ...