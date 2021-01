Giulia De Lellis: «A Sanremo solo con Chiara Ferragni» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo essere stata una corteggiatrice di Uomini e Donne, una concorrente del Grande Fratello Vip, un’influencer da 5 milioni di followers, una scrittrice da più di 100mila copie vendute e un’attrice prossima al debutto, a Giulia De Lellis mancava giusto il ruolo di inviata per completare il casellario e fare l’en plein. L’occasione è arrivata grazie a Giortì, il docu-reality prodotto da Fascino PGT e mediaMai che, in poche settimane, è diventato uno dei programmi più visti in streaming secondo la classifica stilata da Legitimate Stream. Il format, visibile su Witty Tv e su Mediaset Play, vede Giulia e Gemma Galgani come narratrici di un racconto che si focalizza sulle feste più suggestive e particolari organizzate in Italia per raccontare uno spaccato della cultura e della tradizione di famiglie diversissime tra loro, unite dalla voglia di respirare insieme la gioia della condivisione in un periodo in cui il distanziamento non era ancora entrato con prepotenza nelle nostre vite. Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo essere stata una corteggiatrice di Uomini e Donne, una concorrente del Grande Fratello Vip, un’influencer da 5 milioni di followers, una scrittrice da più di 100mila copie vendute e un’attrice prossima al debutto, a Giulia De Lellis mancava giusto il ruolo di inviata per completare il casellario e fare l’en plein. L’occasione è arrivata grazie a Giortì, il docu-reality prodotto da Fascino PGT e mediaMai che, in poche settimane, è diventato uno dei programmi più visti in streaming secondo la classifica stilata da Legitimate Stream. Il format, visibile su Witty Tv e su Mediaset Play, vede Giulia e Gemma Galgani come narratrici di un racconto che si focalizza sulle feste più suggestive e particolari organizzate in Italia per raccontare uno spaccato della cultura e della tradizione di famiglie diversissime tra loro, unite dalla voglia di respirare insieme la gioia della condivisione in un periodo in cui il distanziamento non era ancora entrato con prepotenza nelle nostre vite.

