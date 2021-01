Dieta del sedano | addio a pancia e colesterolo

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Alfie Borromeo Il, nella cucina casalinga compagno inseparabile di carota e cipolla, è una pianta erbacea originaria del Mediterraneo, già conosciuta nell’antica Grecia per le sue proprietà medicinali. Anticancerogeno grazie alla presenza di un flavonoide antiossidante, è considerato un valido aiuto naturale contro le infiammazioni. Ma per sfruttarne al massimo le proprietà, dovrebbe essere consumato crudo. Estremamente ricco di acqua e ipocalorico, fra le tante sostanze, contiene potassio, magnesio, calcio, fosforo, fibre e vitamine. È quindi un rimedio efficace contro ritenzione idrica,, gonfiore intestinale, ipertensione e gastrite. Sulle nostre tavole, cotto o crudo, può essere gustato davvero in vari modi. In primis, i centrifugati, ideali per pause pranzo leggere e salutari, soprattutto nei mesi più caldi dell’anno. ...