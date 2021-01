Dayane Mello sta male a letto, la reazione di Giulia Salemi fa infuriare: «Non si è regolata» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Al GF Vip 5 è giunto anche il crollo di Dayane Mello: la modella brasiliana è stata assalita da un forte momento di sconforto dopo la notizia del prolungamento del reality. Tra i concorrenti decisi ad abbandonare il programma al momento del primo slittamento, Dayane si è ricreduta sulla permanenza durante la diretta con Alfonso Signorini. Pare che la gieffina abbia ricevuto rassicurazioni sulla figlia (motivo dell’eventuale allontanamento dal programma) proprio dalla famiglia dell’ex compagno – e padre della bimba – Stefano Sala. Determinata a quel punto a rimanere in casa, la Mello è però ricascata nella tristezza nelle scorse ore. Leggi anche >> Tommaso Zorzi, crisi di nervi al GF Vip, di corsa in bagno a vomitare dopo la diretta: «Non ce la faccio» Dayane Mello GF Vip, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Al GF Vip 5 è giunto anche il crollo di: la modella brasiliana è stata assalita da un forte momento di sconforto dopo la notizia del prolungamento del reality. Tra i concorrenti decisi ad abbandonare il programma al momento del primo slittamento,si è ricreduta sulla permanenza durante la diretta con Alfonso Signorini. Pare che la gieffina abbia ricevuto rassicurazioni sulla figlia (motivo dell’eventuale allontanamento dal programma) proprio dalla famiglia dell’ex compagno – e padre della bimba – Stefano Sala. Determinata a quel punto a rimanere in casa, laè però ricascata nella tristezza nelle scorse ore. Leggi anche >> Tommaso Zorzi, crisi di nervi al GF Vip, di corsa in bagno a vomitare dopo la diretta: «Non ce la faccio»GF Vip, ...

eletw85 : @Dayane_mello_ no è la verità quando sta con lei sembra una cretina e fa i discorsi di Giulia... ovvero discorsi cr… - Frances83942451 : @Dayane_mello_ ma rosi vuole stare con dayane ma si evitano non si sa il perché - Dayane_mello_ : Potete urlare contro Giulia, di lasciare stare Rosy? #rosmello #gregorelli - Dayane_mello_ : Dobbiamo fare un altro aereo contro Giulia... #rosmello - brookesbellarke : @Dayane_mello_ ma perché dovete mettere bocca su tutti i rapporti per elogiare le vostre protette? ma quanto siete… -