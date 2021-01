Comunità Ebraica | partono iniziative online

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma – Una serie didedicate alla Memoria della Shoah per permettere a tutti di “incontrarsi”, seppur virtualmente, nonostante l’impossibilita’ di partecipare in presenza agli eventi come di consueto. Questo l’obiettivo della Comunita’di Roma che, in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio, propone alcuni appuntamenti in streaming per ricordare la Shoah e riflettere insieme sul significato della Memoria. A causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid, infatti, non sara’ possibile incontrarsi nei tradizionali appuntamenti. Malgrado l’emergenza sanitaria, non mancheranno i momenti di “incontro” tra le scuole e i sopravvissuti alla Shoah. Perche’ queste sono le occasioni piu’ importanti per la formazione dei giovani sul tema, che grazie alla trasmissione diretta delle storie dei ...