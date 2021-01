Cdm, Benassi nominato sottosegretario con delega ai Servizi (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la nomina dell'Ambasciatore Pietro Benassi a sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri. Lo rende noto Palazzo Chigi. Al sottosegretario Benassi saranno delegate, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le funzioni attribuite al presidente del Consiglio in materia di sicurezza della Repubblica.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la nomina dell'Ambasciatore Pietrodi Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri. Lo rende noto Palazzo Chigi. Alsarannote, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le funzioni attribuite al presidente del Consiglio in materia di sicurezza della Repubblica.(ITALPRESS).

