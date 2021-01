Carolyn Smith, il tumore è andato via: “Ma c’è una cattiva notizia” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Carloyn Smith dopo alcuni giorni di silenzio dai social aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni di salute, la lotta contro il cancro non è ancora finita Carolyn Smith continua ad aggiornare i suoi fan. La coreografa e ballerina di Ballando con le stelle, non si perde d’animo e con forza e coraggio prosegue L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Carloyndopo alcuni giorni di silenzio dai social aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni di salute, la lotta contro il cancro non è ancora finitacontinua ad aggiornare i suoi fan. La coreografa e ballerina di Ballando con le stelle, non si perde d’animo e con forza e coraggio prosegue L'articolo proviene da Leggilo.org.

GossipItalia3 : Carolyn Smith e la lotta al tumore, dopo giorni la coreografa rompe il silenzio: come sta #gossipitalianews - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Carolyn Smith ha buone e cattive notizie: 'Non c'è più segno del tumore, ma non è finita purtroppo...' #carolynsmith… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Carolyn Smith ha buone e cattive notizie: 'Non c'è più segno del tumore, ma non è finita purtroppo...' #carolynsmith… - MediasetTgcom24 : Carolyn Smith ha buone e cattive notizie: 'Non c'è più segno del tumore, ma non è finita purtroppo...'… - zazoomblog : Carolyn Smith la sua lotta contro il tumore: “Speravo ma..” - #Carolyn #Smith #lotta #contro -