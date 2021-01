Biathlon, individuale maschile Anterselva 2021: start list, pettorali e italiani in gara (Di giovedì 21 gennaio 2021) La start list completa dell’individuale maschile 20 km di Anterselva, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. La stagione si avvia al giro di boa e fa tappa nella nota località italiana, che lo scorso anno ha ospitato i Campionati Mondiali. Il leader della generale Johannes Boe avrà il pettorale 31, il fratello Tarjej partirà col numero 24, il francese Fillon Maillet con il 50, ma non saranno gli unici pretendenti al podio. Per quanto riguarda gli azzurri, il primo a partire sarà Thomas Bormolini con il pettorale 3, seguito da Dominik Windisch (36), Lukas Hofer (42), Tommaso Giacomel (57) e Didier Bionaz (85). Di seguito la start list completa con tutti i pettorali di partenza. LA start ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lacompleta dell’20 km di, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. La stagione si avvia al giro di boa e fa tappa nella nota località italiana, che lo scorso anno ha ospitato i Campionati Mondiali. Il leader della generale Johannes Boe avrà il pettorale 31, il fratello Tarjej partirà col numero 24, il francese Fillon Maillet con il 50, ma non saranno gli unici pretendenti al podio. Per quanto riguarda gli azzurri, il primo a partire sarà Thomas Bormolini con il pettorale 3, seguito da Dominik Windisch (36), Lukas Hofer (42), Tommaso Giacomel (57) e Didier Bionaz (85). Di seguito lacompleta con tutti idi partenza. LA...

