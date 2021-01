Assassin’s Creed Champion: Primi dettagli sul sequel di Valhalla? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Come sapete da qualche anno a questa parte, Ubisoft ha deciso di rendere Assassin’s Creed un franchise biennale piuttosto che annuale. Nonostante i DLC di Valhalla non siano ancora stati rilasciati, già si volge lo sguardo al prossimo capitolo della serie in arrivo nel 2022. Prima di lasciarvi ai rumors, avete già letto la Recensione di Assassin’s Creed Valhalla? Assassin’s Creed: Ecco dove potrebbe essere ambientato il prossimo capitolo della serie Stando ad un post pubblicato su Reddit, a quanto pare il nuovo Assassin’s Creed che arriverà nel 2022 ma verrà annunciato nel 2021, si chiamerà Champion e sarà ambientato durante il Medioevo in Francia e Germania. Non è tutto, pare che ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 21 gennaio 2021) Come sapete da qualche anno a questa parte, Ubisoft ha deciso di rendereun franchise biennale piuttosto che annuale. Nonostante i DLC dinon siano ancora stati rilasciati, già si volge lo sguardo al prossimo capitolo della serie in arrivo nel 2022. Prima di lasciarvi ai rumors, avete già letto la Recensione di: Ecco dove potrebbe essere ambientato il prossimo capitolo della serie Stando ad un post pubblicato su Reddit, a quanto pare il nuovoche arriverà nel 2022 ma verrà annunciato nel 2021, si chiameràe sarà ambientato durante il Medioevo in Francia e Germania. Non è tutto, pare che ...

GamingToday4 : Assassin’s Creed Valhalla, i DLC condurranno all’annuncio del prossimo episodio? - oOShinobi777Oo : Assassin's Creed: Nome e ambientazione svelati per il sequel di Valhalla? - tech_gamingit : Assassin's Creed: Nome e ambientazione svelati per il sequel di Valhalla? - Multiplayerit : Assassin's Creed Valhalla, i DLC condurranno all'annuncio del prossimo episodio? - GamingTalker : Assassin's Creed, annunciato il nuovo manga Blade of Shao Jun -