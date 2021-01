Account Twitter ambasciata cinese in Usa sbloccato dopo la violazione delle policy contro la “disumanizzazione” (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’Account Twitter ambasciata cinese Usa è nuovamente disponibile. dopo il blocco per un tweet sulle donne di etnia uigura l’Account è ricomparso sul social ma ancora non ci sono state dichiarazioni in merito all’accaduto – l’ultimo post dell’Account Twitter dell’ambasciata risale al 9 gennaio -. Da Pechino, intanto, arriva il commento della portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying che definisce la Cina «preoccupata» per blocco della sua ambasciata in Usa con le autorità «confuse dalla mossa». LEGGI ANCHE >>> Twitter collega il Presidente Biden con la First lady Melania Trump I doppi standard di Twitter Sempre da Pechino è stato dichiarato: «Speriamo che ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’Usa è nuovamente disponibile.il blocco per un tweet sulle donne di etnia uigura l’è ricomparso sul social ma ancora non ci sono state dichiarazioni in merito all’accaduto – l’ultimo post dell’dell’risale al 9 gennaio -. Da Pechino, intanto, arriva il commento della portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying che definisce la Cina «preoccupata» per blocco della suain Usa con le autorità «confuse dalla mossa». LEGGI ANCHE >>>collega il Presidente Biden con la First lady Melania Trump I doppi standard diSempre da Pechino è stato dichiarato: «Speriamo che ...

