Vaccini, Capua “Non è prioritario per insegnanti, non finiscono in ospedale”. Lopalco conferma: “In Fase 2 priorità” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Secondo la virologa Ilaria Capua gli insegnanti possono aspettare per il vaccino: "Non sono prioritari". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Secondo la virologa Ilariaglipossono aspettare per il vaccino: "Non sono prioritari". L'articolo .

La7tv : #dimartedi Vaccini, Ilaria #Capua: 'L'ideale sarebbe arrivare con la popolazione protetta prima dell'inverno: bisog… - LilliBeeSummers : @diMartedi notizia per la trasmissione... Contatto in Usa mi informa che vaccini non ancora disponibili in farmacie… - stenov22 : La #Capua discute con la #DeGregorio e i miei ormoni non sanno a chi dare ragione. #vaccini #crisigoverno #COVID19 #DiMartedi - FreakX19 : @vi__enne ... non torna in quest’analisi? Abbiamo la capacità di fare molti più vaccini se/quando la fornitura aume… - zazoomblog : Ilaria Capua: Sui vaccini dico le stesse cose di Fauci ma mi hanno riempita di insulti - #Ilaria #Capua: #vaccini… -