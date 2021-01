Stati Uniti - Trump concede la grazia a Levandowski (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In una delle sue ultime decisioni da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha concesso la grazia ad Anthony Levandowski, l'ex dipendente della Waymo e di Uber accusato di spionaggio industriale per aver trafugato informazioni relative ai sistemi di guida autonoma sviluppati dalla controllata di Google. L'ingegnere franco-americano, dopo essersi dichiarato colpevole, era stato condannato nell'agosto scorso a 18 mesi di carcere, che avrebbe dovuto iniziare a scontare al cessare dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. Le motivazioni. Levandowski ha pagato un prezzo significativo per le sue azioni e ha intenzione di mettere a disposizione le proprie capacità per promuovere il bene pubblico si legge nelle motivazioni - riportate dalla Reuters - addotte dalla Casa Bianca per ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In una delle sue ultime decisioni da presidente degli, Donaldha concesso laad Anthony, l'ex dipendente della Waymo e di Uber accusato di spionaggio industriale per aver trafugato informazioni relative ai sistemi di guida autonoma sviluppati dalla controllata di Google. L'ingegnere franco-americano, dopo essersi dichiarato colpevole, era stato condannato nell'agosto scorso a 18 mesi di carcere, che avrebbe dovuto iniziare a scontare al cessare dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. Le motivazioni.ha pagato un prezzo significativo per le sue azioni e ha intenzione di mettere a disposizione le proprie capacità per promuovere il bene pubblico si legge nelle motivazioni - riportate dalla Reuters - addotte dalla Casa Bianca per ...

NicolaPorro : Con gli Stati Uniti ma anche con la Cina. #Conte - borghi_claudio : Ok gli Stati Uniti MA ANCHE LA CINA. #camera - oss_romano : #19gennaio #StatiUniti: è il tempo di sanare le ferite. Gli Stati Uniti sono ancora scossi per quanto successo il 6… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Trump, ultime ore da presidente degli Stati Uniti: «Pregate per il successo dell'amministrazione #Biden» - PicoPaperopoli : ?? #20Gennaio 1937 - Franklin Delano Roosevelt diventa per la seconda volta Presidente degli Stati Uniti. Con il suo… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Sale la tensione tra Uganda e Stati Uniti sulle elezioni presidenziali Il Sole 24 ORE Tommaso Buti e la "grazia" di Trump: "Ho sofferto, ma ora sono felice. Donald è un amico"

“In tutti questi anni ci ho sofferto da morire ma oggi sono felice, che bello, non è mai successo nella storia”, racconta Buti. “Con Donald ho una grande amicizia - continua Tommaso Buti che da tre an ...

Honor al lavoro su nuovi device con il Play Store

Stando a quanto si legge in rete, sembra che Honor sia al lavoro su nuovi smartphone aventi a bordo i Google Mobile Services e il Play Store.

“In tutti questi anni ci ho sofferto da morire ma oggi sono felice, che bello, non è mai successo nella storia”, racconta Buti. “Con Donald ho una grande amicizia - continua Tommaso Buti che da tre an ...Stando a quanto si legge in rete, sembra che Honor sia al lavoro su nuovi smartphone aventi a bordo i Google Mobile Services e il Play Store.