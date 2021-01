Perini, accordo sul maxiprestito per salvare i cantieri del lusso (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il fondo internazionale Blue Skye garantisce i 30 milioni per rilanciare l’azienda. Ora manca il via libero al salvataggio da parte del tribunale fallimentare di Lucca Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il fondo internazionale Blue Skye garantisce i 30 milioni per rilanciare l’azienda. Ora manca il via libero al salvataggio da parte del tribunale fallimentare di Lucca

Il fondo internazionale Blue Skye garantisce i 30 milioni per rilanciare l’azienda. Ora manca il via libero al salvataggio da parte del tribunale fallimentare di Lucca ...

No a una soluzione a breve termine per la Perini

I sindacati e i lavoratori dell'azienda, tornano ad esprimere la propria contrarietà ad una soluzione finanziaria per la crisi della Perini Navi ...

