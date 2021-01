Perché le donne guardano le mani degli uomini? Dimmi come le curi e ti dirò chi sei (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Perché le donne guardano le mani degli uomini? O meglio, Perché danno così tanta importanza a quel dettaglio estetico? In moltissime affermano infatti che, fin dal primo incontro, le mani rappresentano una delle cose che le colpiscono di più. Altre riconoscono che proprio a partire della mano (la cura, le unghie, la pulizia ma anche solo l’aspetto in sé) iniziano a farsi un’idea della persona che hanno di fronte. Se però siete curiosi di sapere da dove nasce quest’attrazione quasi primordiale, allora bisogna parlare della teoria scientifica che c’è alla base. Ma Perché le donne guardano tanto le mani degli uomini? Per alcune ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 gennaio 2021)lele? O meglio,danno così tanta importanza a quel dettaglio estetico? In moltissime affermano infatti che, fin dal primo incontro, lerappresentano una delle cose che le colpiscono di più. Altre riconoscono che proprio a partire della mano (la cura, le unghie, la pulizia ma anche solo l’aspetto in sé) iniziano a farsi un’idea della persona che hanno di fronte. Se però sieteosi di sapere da dove nasce quest’attrazione quasi primordiale, allora bisogna parlare della teoria scientifica che c’è alla base. Maletanto le? Per alcune ...

