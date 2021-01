(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Rabbia e.Sono questi gli stati d’animo che aleggiano tra i, che dopo la sconfitta casalinga di domenica pomeriggio contro la Virtus Francavilla, sono accomunati da un unico e triste pensiero: "Questo campionato di serie C sarà di transizione", si legge tra le righe dell'odierna edizione de 'La Repubblica', che tra i tanti ha dato voce anche all’attore e drammaturgo Davide Enia, all'imprenditore palermitano Tommaso Dragotto - che prima dell'arrivo di Dario Mirri aveva trattato l’acquisto del club-, e al comico Roberto Lipari, che hanno analizzato il campionato deial giro di boa di metà stagione.DAVIDE ENIA - "Devo essere sincero? Nessuno si aspettava di poter vincere il campionato di serie C già quest’anno. ...

WiAnselmo : #Palermo, la delusione dei tifosi rosanero: 'Troppi errori, ’era bisogno di una rosa strutturata' - Mediagol : #Palermo, la delusione dei tifosi rosanero: 'Troppi errori, ’era bisogno di una rosa strutturata' - sportli26181512 : Migliaccio: 'Di testa ero imbattibile. Zamparini? Mi aveva stancato': Migliaccio: 'Di testa ero imbattibile. Zampar… - WiAnselmo : #Palermo, Migliaccio: 'Devo tanto a Rossi, finale di Coppa Italia una delusione. Zamparini mi aveva stancato'… - Mediagol : #Palermo, Migliaccio: 'Devo tanto a Rossi, finale di Coppa Italia una delusione. Zamparini mi aveva stancato'… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo delusione

Mediagol.it

Shaqir Tafa pronto a rientrare in Italia dopo la delusione albanese. TuttoC.com ha intervistato il difensore classe '98, nelle ultime tre stagioni in Lega Pro con le maglie di Monopoli, Cuneo ...Disastro Palermo: perdendo per 1-2 una partita rocambolesca contro il Virtus Francavilla, i rosanero mandano su tutte le furie i tifosi, intervenuti a Calcio ...