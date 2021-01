NORCO è un' interessante storia sci-fi dalle tinte gotiche che si mostra in un primo trailer

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Attraverso un comunicato stampa, il publisher Raw Fury e lo studio di sviluppo Geography of Robots hanno annunciato, un nuovo titolo punta e clicca che siin unè un'avventura sci-fiche immerge il giocatore nei sobborghi e nelle verdeggianti paludi industriali dell'entroterra petrolchimico della Louisiana. Vostro fratello Blake è scomparso all'indomani della morte di vostra madre. Nella speranza di trovarlo, dovrete seguire un cyborg della sicurezza fuggitivo attraverso le raffinerie, i centri commerciali e i canali di scolo della periferia di New Orleans. Yutsi di Geography of Robots ha dichiarato: "L'idea del gioco è iniziata quando ero un bambino, davvero. La mia casa di famiglia è a pochi ...