MIOZZO | IN ESTATE UNA QUASI NORMALITÀ Curva casi arrestata? No rilassamenti

TecnicaScuola : Miozzo (Cts): “Con i vaccini torneremo a respirare in estate” - -

Ultime Notizie dalla rete : MIOZZO ESTATE

Il Sussidiario.net

«Se la campagna vaccinale funziona come auspichiamo, inizieremo a vederne i risultati verso la fine della primavera - lo ha detto il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo a Radio 2 - ...Miozzo (Cts): "Con i vaccini torneremo a respirare in estate". Si devono ridurre i decessi e proteggere gli over 60 ...