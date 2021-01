Milan, Mandzukic prende la numero 9: dopo Inzaghi la maledizione | VIDEO (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Mario Mandzukic, neo attaccante del Milan, ha deciso di prendere la maglia numero 9. dopo Filippo Inzaghi arriva la maledizione Milan, Mandzukic prende la numero 9: dopo Inzaghi la maledizione VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Mario, neo attaccante del, ha deciso dire la maglia9.Filippoarriva lala9:laPianeta

AntoVitiello : ???? Test d'idoneità sportiva alla clinica Ambrosiana per #Mandzukic. Domani la firma in sede #Milan - AntoVitiello : #Mandzukic: 'Sarà un onore indossare questa maglia piena di storia e combattere per i rossoneri. Posso solo promett… - AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario #Mandžukic. L'attacc… - Alobrasil74 : Mandzukic: “Ultimamente ho lavorato duro per meritare la chiamata del Milan. Chi mi conosce sa quanto mi sia allena… - sportli26181512 : Il Milan sogna con Ibrahimovic e Mandzukic, ora il difensore centrale e un terzino: La strategia del Milan sull’att… -