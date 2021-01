L’epico discorso del senatore Cioffi (M5S): “il ciclo del glucosio” per spiegare sostegno a Conte (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tra i numerosi interventi che si sono tenuti dopo le comunicazioni di Giuseppe Conte al Senato si è distinto per toni “lirici” quello di Andrea Cioffi, del Movimento Cinque Stelle. Il senatore ha utilizzato metafore inusuali per descrivere l’azione politica M5S. Cioffi ha fatto riferimento infatti al ciclo del glucosio, alle foglie e alla fotosintesi clorofilliana. Una lunga dissertazione che si è conclusa con la dichiarazione del sostegno al premier e al governo. “È per l’amore che si perpetua tra ossigeno e carbonio, la vita, che le persone di buona volontà vogliono che lei vada avanti”, ha concluso Cioffi. Inutile aggiungere che il video di un discorso così “originale” ha spopolato sui social. Leggi anche: 1. Il fallimento di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tra i numerosi interventi che si sono tenuti dopo le comunicazioni di Giuseppeal Senato si è distinto per toni “lirici” quello di Andrea, del Movimento Cinque Stelle. Ilha utilizzato metafore inusuali per descrivere l’azione politica M5S.ha fatto riferimento infatti aldel, alle foglie e alla fotosintesi clorofilliana. Una lunga dissertazione che si è conclusa con la dichiarazione delal premier e al governo. “È per l’amore che si perpetua tra ossigeno e carbonio, la vita, che le persone di buona volontà vogliono che lei vada avanti”, ha concluso. Inutile aggiungere che il video di uncosì “originale” ha spopolato sui social. Leggi anche: 1. Il fallimento di ...

uandarin : RT @minomazz: C'è il senatore M5S che parla della vita e del ciclo dell'idrogeno. È l'ultimo a parlare, non è grancé, anche se pensava di f… - Robbetta : RT @minomazz: C'è il senatore M5S che parla della vita e del ciclo dell'idrogeno. È l'ultimo a parlare, non è grancé, anche se pensava di f… - minomazz : C'è il senatore M5S che parla della vita e del ciclo dell'idrogeno. È l'ultimo a parlare, non è grancé, anche se pe… - _Anahys_ : Voglio il meme di #conte che a fine discorso dice “Viva l’Italia”. Epico. Immenso. Unico. Standing ovation #Camera -

Ultime Notizie dalla rete : L’epico discorso Piccolo discorso su Michele Serra, un bluff (lo dice lui stesso) Pangea.news