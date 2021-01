La tagliola sui conti in rosso e l’ipotesi di costi più alti per i prelievi bancomat | così le banche cercano di aumentare i margini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non bastavano le tante eccezioni alla sospensione dei mutui per chi è stato danneggiato dal coronavirus e le grasse commissioni sui Piani individuali di risparmio. Per mettere una toppa al sistema bancario italiano, con il 2021 sono arrivate altre due novità che torneranno utili agli istituti di credito per tamponare la flessione deilegata ai tassi vicini allo zero. Da un lato infatti, le nuove regole europee hanno imposto una nuova classificazione dei crediti deteriorati per migliorare la patrimonializzazione delle. Norme che però rischiano di scaricare isui clienti. Dall’altro il Consorziosta rivedendo il meccanismo di commissioni suiin Atm, mettendo i presupposti per una minore trasparenza sui. Con la possibilità a breve di aumenti ...