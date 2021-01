La Ducati prosegue in MotoGP fino al 2026

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo la KTM, anche laha deciso di prolungare la sua permanenza inal. In data odierna, la casa di Borgo Panigale ha annunciato il rinnovo del contratto con la Dorna per i prossimi cinque anni. L’accordo, in scadenza alla fine del 2021, impegna il costruttore per le prossime stagioni, alla ricerca dell’agognato trionfo mondiale. La KTM resta inal“Le corse sono sempre state una parte davvero importante del marchio, e sarà così in futuro“, sono le parole ufficiali del CEO, Claudio Domenicali. “Infatti, non rappresenta solo un modo per alimentare la passione ed il tifo deisti di tutto il mondo, ma anche un avanzati laboratorio di ricerca dove ...