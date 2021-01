Juve Stabia | ufficiale l’acquisto di Borrelli | l’attaccante ha scelto anche il numero di maglia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S.comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Pescara via Cosenza, a titolo temporaneo, delGennaro, classe 2000. Il calciatore, natio di Campobasso, è cresciuto calcisticamente nel Pescara, con il quale ha debuttato nel campionato di serie B, ed è reduce dall’esperienza al Cosenza. Queste le sue prime parole: “Sono felice di essere qui a Castellammare diin una piazza così importante e calorosa. Spero di ripagare la fiducia nel migliore dei modi. Ringrazio la società che mi ha voluto fortemente. Sono a disposizione del mister e dei compagni, pronto a dare il mio contributo”. Gennarohail 29 comedi ...

NewsTuttoC : UFFICIALE - Juve Stabia, preso Borrelli in prestito dal Pescara - psb_original : Calciomercato Cosenza - Gennaro Borrelli in prestito alla Juve Stabia #SerieB - ottopagine : Juve Stabia, preso un attaccante dal Pescara #CastellammarediStabia - Iene_Stabiesi : Ufficiale l’arrivo di Gennaro Borrelli #forzajuvestabia #followthewasps - ssjuvestabiaspa : Ufficiale l’arrivo di Gennaro Borrelli #forzajuvestabia #followthewasps -

Primo rintocco del nuovo diesse della Juve Stabia, Peppino Pavone. Superando la concorrenza di diversi club di C, ma anche di B, i gialloblù ufficializzano ...La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Pescara via Cosenza, a titolo temporaneo, dell’attaccante Gennaro Borrelli, classe 2000. Il c ...