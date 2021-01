Imprevisto per Inzaghi | Luis Alberto operato d' urgenza d' appendicite

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Brutta tegola per Simone: nella serata di ieri, il fantasista della Lazioè statod', presso la Clinica Padeia, per asportare l'. Fortunatamente non sono ...

UnTemaAlGiorno : RT @BarbiniIvana: #ciSaraSempre un ostacolo o un imprevisto durante il nostro cammino. Altrimenti dove sarebbe il divertimento? L'important… - Mami43977485 : RT @BarbiniIvana: #ciSaraSempre un ostacolo o un imprevisto durante il nostro cammino. Altrimenti dove sarebbe il divertimento? L'important… - sportli26181512 : Genoa, Gasperini ancora Lammers all'Atalanta: Spunta un ostacolo imprevisto nella trattativa per il passaggio di...… - Culosauro : Il microfono chiama il suo amico Giorgio per dirgli di venire più tardi da lui insieme agli altri perché stava aven… - intornoAlTempo : RT @BarbiniIvana: #ciSaraSempre un ostacolo o un imprevisto durante il nostro cammino. Altrimenti dove sarebbe il divertimento? L'important… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprevisto per

Globalist.it

Brutta tegola per Simone Inzaghi: nella serata di ieri, il fantasista della Lazio Luis Alberto è stato operato d’urgenza, presso la Clinica Padeia, per asportare l’appendicite. Fortunatamente non sono ...La pandemia da Coronavirus sta determinando una crisi senza precedenti sul versante economico e sociale. Per affrontare e contrastare una fase straordinaria sono necessarie politiche coraggiose. La cr ...