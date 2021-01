“Ecco perché c’è una sedia vuota”. Pomeriggio 5, Barbara D’Urso spiega chi manca e perché: “Ha avuto una crisi di pianto di 40 minuti” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un po’ di caos a Pomeriggio 5. La conduttrice Mediaset ha spiazzato tutti con una rivelazione fatta all’inizio dello spazio dedicato al gossip. Come ogni martedì, si torna a parlare di Grande Fratello Vip, ma stavolta tra gli opiniosti c’è una poltrona vuota. Barbara D’Urso spiega l’accaduto. “Oggi manca un opinionista – spiega – si tratta di Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo. Dopo la lite in diretta al Gf Vip, ovviamente Giulio ha deciso di non venire. Ha avuto una crisi di pianto di quaranta minuti dopo l’incontro con il fratello”. E ancora: “Mi dispiace – aggiunge Barbara – che Pierpaolo lo abbia trattato così, conosce bene il circo mediatico che c’è attorno al Gf e non si ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un po’ di caos a5. La conduttrice Mediaset ha spiazzato tutti con una rivelazione fatta all’inizio dello spazio dedicato al gossip. Come ogni martedì, si torna a parlare di Grande Fratello Vip, ma stavolta tra gli opiniosti c’è una poltronal’accaduto. “Oggiun opinionista –– si tratta di Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo. Dopo la lite in diretta al Gf Vip, ovviamente Giulio ha deciso di non venire. Haunadidi quarantadopo l’incontro con il fratello”. E ancora: “Mi dispiace – aggiunge– che Pierpaolo lo abbia trattato così, conosce bene il circo mediatico che c’è attorno al Gf e non si ...

