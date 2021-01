Decessi in Italia nel 2020, quando i numeri non tornano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alcune settimane fa l’Istat ha pubblicato i dati 2020 sui Decessi in Italia, Il Corriere in un dossier dedicato ne analizza attentamente i numeri riscontrando che su 85.624 morti dichiarate solo 55.576 sono per il virus, ci sono circa 30 mila Decessi in più di cui bisogna definirne le cause. Sicuramente è un dettaglio importante ma rimane che la pandemia ha creato nel nostro paese un preoccupante squilibrio di numeri considerando che c’è stata anche una forte diminuzione della natalità e dei matrimoni. Decessi e Decessi per Covid: alcuni dati sugli ultimi anni Il momento peggiore per numero di Decessi si registra tra marzo e novembre, il confronto di questo periodo va fatto con le medie dei cinque anni precedenti, ed è proprio ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alcune settimane fa l’Istat ha pubblicato i datisuiin, Il Corriere in un dossier dedicato ne analizza attentamente iriscontrando che su 85.624 morti dichiarate solo 55.576 sono per il virus, ci sono circa 30 milain più di cui bisogna definirne le cause. Sicuramente è un dettaglio importante ma rimane che la pandemia ha creato nel nostro paese un preoccupante squilibrio diconsiderando che c’è stata anche una forte diminuzione della natalità e dei matrimoni.per Covid: alcuni dati sugli ultimi anni Il momento peggiore per numero disi registra tra marzo e novembre, il confronto di questo periodo va fatto con le medie dei cinque anni precedenti, ed è proprio ...

