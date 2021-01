Spagna: David Barral è il primo calciatore pagato in bitcoin (Di martedì 19 gennaio 2021) La DUX Internacional de Madrid, squadra che milita nella Segunda B, terza divisione spagnola, ha annunciato l’acquisto dell’attaccante 37enne David Barral; si tratta di un trasferimento storico, poiché per la prima volta in assoluto una società professionistica ha utilizzato la criptovaluta per un tesseramento (era successo solamente nel football americano), grazie alla partnership con Criptal, una piattaforma spagnola specializzata nell’acquisto e rivendita in bitcoin. Classe 1983, David Barral ha giocato in alcune delle squadre più importanti del campionato spagnolo come Granada e Levante, è rientrato da poco da un’esperienza in Giappone nel Tokushima e ha ricominciato in Spagna prima nel Racing Santander e ora nel DUX Internacional de Madrid. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) La DUX Internacional de Madrid, squadra che milita nella Segunda B, terza divisione spagnola, ha annunciato l’acquisto dell’attaccante 37enne; si tratta di un trasferimento storico, poiché per la prima volta in assoluto una società professionistica ha utilizzato la criptovaluta per un tesseramento (era successo solamente nel football americano), grazie alla partnership con Criptal, una piattaforma spagnola specializzata nell’acquisto e rivendita in. Classe 1983,ha giocato in alcune delle squadre più importanti del campionato spagnolo come Granada e Levante, è rientrato da poco da un’esperienza in Giappone nel Tokushima e ha ricominciato inprima nel Racing Santander e ora nel DUX Internacional de Madrid. SportFace.

Moixus1970 : RT @sportface2016: #Spagna, è una giornata storica: David Barral è il primo calciatore ad essere pagato in bitcoin - sportface2016 : #Spagna, è una giornata storica: David Barral è il primo calciatore ad essere pagato in bitcoin - OfficinaDiMarK : Spagna, David Barral e un trasferimento storico: è il primo calciatore pagato in bitcoin. - David_Vaquero_5 : RT @DiMarzio: #Dalbert vicino ad un nuovo prestito, stavolta destinazione Spagna: il brasiliano verso il Valladolid - david_jesai : RT @Azione_it: Non è accettabile che il Parlamento sia indifferente a quello che è successo ieri. La situazione della maggioranza è poco ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna David Spagna, David Barral è il primo giocatore della storia pagato in Bitcoin Il Messaggero Spagna: David Barral è il primo calciatore pagato in bitcoin

Per la prima volta nella storia una società paga in bitcoin un calciatore; si tratta di David Barral, attaccante classe 1983 acquistato dal DUX Internacional de Madrid, squadra che milita nella terza ...

Spagna, David Barral è il primo giocatore della storia pagato in Bitcoin

Il mondo va veloce e a cambiare in fretta sono anche i metodi di pagamento. Lo sa bene David Barral, che in Spagna è diventato il primo calciatore della storia ad essere pagato in Bitcoin.

Per la prima volta nella storia una società paga in bitcoin un calciatore; si tratta di David Barral, attaccante classe 1983 acquistato dal DUX Internacional de Madrid, squadra che milita nella terza ...Il mondo va veloce e a cambiare in fretta sono anche i metodi di pagamento. Lo sa bene David Barral, che in Spagna è diventato il primo calciatore della storia ad essere pagato in Bitcoin.