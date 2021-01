Senato, il governo Conte bis ottiene la fiducia: 156 sì, 140 no e 16 astenuti (Di martedì 19 gennaio 2021) 156 sì, 140 no e 16 astenuti. Questo il risultato della votazione in Senato sulla fiducia al governo Conte bis. Matteo Renzi si è astenuto sulla fiducia così come Teresa Bellanova poco dopo, mentre il governo ha incassato altri due sì dalle file di Forza Italia, oltre che da Renata Polverini come già annunciato. Caos Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 19 gennaio 2021) 156 sì, 140 no e 16. Questo il risultato della votazione insullaalbis. Matteo Renzi si è astenuto sullacosì come Teresa Bellanova poco dopo, mentre ilha incassato altri due sì dalle file di Forza Italia, oltre che da Renata Polverini come già annunciato. Caos

