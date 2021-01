Scuola: Iv, 'per premier nessun taglio? Si ricordi di Conte I' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio Conte sulla Scuola dice: "Noi abbiamo investito, prima ci sono stati solo tagli. L'affermazione è vera a metà". Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera. "Prima - continua - in effetti qualcuno ha tagliato le risorse alle scuole. Il governo 'Conte uno' ha infatti tagliato, non investito e l'unica cosa fatta è stato il tentativo, poi fallito, di introdurre le impronte digitali per insegnanti e presidi. Nei quattro anni precedenti, quelli dei governi Renzi e Gentiloni, di soldi ne sono invece stati messi, e tanti: per assumere 150mila docenti, investire veramente in edilizia scolastica - e non su muri di cartongesso. Era stato previsto anche un percorso di formazione e selezione dei docenti ma da tre anni non c'è più niente. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Il presidente del Consigliosulladice: "Noi abbiamo investito, prima ci sono stati solo tagli. L'affermazione è vera a metà". Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera. "Prima - continua - in effetti qualcuno ha tagliato le risorse alle scuole. Il governo 'uno' ha infatti tagliato, non investito e l'unica cosa fatta è stato il tentativo, poi fallito, di introdurre le impronte digitali per insegnanti e presidi. Nei quattro anni precedenti, quelli dei governi Renzi e Gentiloni, di soldi ne sono invece stati messi, e tanti: per assumere 150mila docenti, investire veramente in edilizia scolastica - e non su muri di cartongesso. Era stato previsto anche un percorso di formazione e selezione dei docenti ma da tre anni non c'è più niente. ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola per Vicenza-Chievo 1-1, pari in rimonta per i gialloblù in vista della trasferta di Ascoli

Il Chievo pareggia 1-1 con il Vicenza allo stadio "Menti" nel match valevole come recupero dell'ottava giornata del campionato di Serie B. Dopo 5 minuti conclusione da posizione laterale con il destro ...

Catanzaro, riprende la didattica in presenza in una classe della Manzoni-Nord Est

Riproduzione riservata Dal 21 gennaio riprenderà la didattica in presenza nella classe della scuola primaria dell’istituto comprensivo Manzoni-Nord Est di Catanzaro. Lo ha detto l’assessore comunale a ...

