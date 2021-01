Polverini: "Posso accettare a testa alta le critiche, ma non le speculazioni e i gossip privi di ogni fondamento” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Faccio politica da tanti anni e, convinta delle mie ragioni, Posso accettare a testa alta le critiche, il dibattito, il confronto, per quanto aspro, sulle mie idee e sul mio voto. Ma non Posso assolutamente accettare le speculazioni e i gossip privi di ogni fondamento”. Renata Polverini prende posizione personalmente sul caso che si è scatenato subito dopo il suo addio a FI e osserva che ”è vergognoso che, quando si vuole attaccare una donna, si pensi sempre a colpire la sua vita privata, inventando tra l’altro - annota - delle falsità” (un suo legame con il parlamentare Pd, Luca Lotti, ndr),. “Chi, in un momento così delicato e importante per il Paese, perde tempo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) “Faccio politica da tanti anni e, convinta delle mie ragioni,le, il dibattito, il confronto, per quanto aspro, sulle mie idee e sul mio voto. Ma nonassolutamentelee idi”. Renataprende posizione personalmente sul caso che si è scatenato subito dopo il suo addio a FI e osserva che ”è vergognoso che, quando si vuole attaccare una donna, si pensi sempre a colpire la sua vita privata, inventando tra l’altro - annota - delle falsità” (un suo legame con il parlamentare Pd, Luca Lotti, ndr),. “Chi, in un momento così delicato e importante per il Paese, perde tempo ...

