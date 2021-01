Politica in lutto, è morto Emanuele Macaluso (Di martedì 19 gennaio 2021) Aveva 96 anni. Storico dirigente del Partito comunista italiano, era stato parlamentare dal 1963 al 1992. Un vero antifascista e un fine pensatore Leggi su today (Di martedì 19 gennaio 2021) Aveva 96 anni. Storico dirigente del Partito comunista italiano, era stato parlamentare dal 1963 al 1992. Un vero antifascista e un fine pensatore

laprovinciacr : #Politica in lutto. E' morto Emanuele #Macaluso - Perla11976 : Politica in lutto...mi pare esagerato se non ridicolo come titolo ! - romatoday : Politica in lutto, è morto Emanuele Macaluso - Today_it : #Politica in lutto, è morto Emanuele Macaluso - NuovoSud : Lutto nella politica, è morto Emanuele Macaluso: fu deputato all'Ars con il Pci -