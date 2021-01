(Di martedì 19 gennaio 2021) "Flopva a".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. Una sconfitta, quella maturata contro la Virtus Francavilla, che non è andata giù alla dirigenza. Ieri mattina, infatti, il tecnico Robertoè stato convocato negli uffici di viale del Fante per uncon l'amministratore delegato Rinaldoe il direttore sportivo Renzo. Un confronto volto principalmente ad analizzare le prestazioni offerte fin qui dalla squadra e capire i motivi del crollo nel secondo tempo."Di mercato, al momento, se ne parla poco e marginalmente", con l'allenatore di Gela che, oltre a fare sapere il suo pensiero sulla rosa attuale, ha fatto capire che vorrebbe ...

WiAnselmo : #Palermo, Boscaglia va a rapporto: faccia a faccia con Sagramola e Castagnini. I dettagli - Mediagol : #Palermo, Boscaglia va a rapporto: faccia a faccia con Sagramola e Castagnini. I dettagli - bennygiardina : Boscaglia a rapporto, ma dal summit di ieri con Sagramola e Castagnini non emerge nulla sul mercato. Il #Palermo è… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: “#Palermo, #Boscaglia non rischia. Ma ai tifosi poco importa di iniziativa sociali e centro s… - tifosipalermoit : lungo faccia a faccia iniziato ieri di buon mattino fra la dirigenza rosanero ed il tecnico Boscaglia… -

“Digiamolo” con grande franchezza: il girone d’andata del Palermo targato Mirri-Boscaglia si può considerare decisamente fallimentare se ci si aspettava molto dalla squadra rosanero, comunque deludent ...Al “Barbera” protagoniste Palermo e Virtus Francavilla, gara valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie C girone C. CLICCA QUI per vedere la classifica. Qui di seguito risultato e tabellino.