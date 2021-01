Oltre 850 cani maltrattati e lasciati tra gli escrementi: sequestrato allevamento ad Ancona. È l’unico focolaio di brucellosi in Europa – Video (Di martedì 19 gennaio 2021) Animali confinati in spazi angusti, non adeguatamente areati, lasciati vivere tra i loro stessi escrementi e molti malati. Un allevamento con Oltre 850 cani di piccola taglia è stato sequestrato a Trecastelli, in provincia di Ancona. La struttura era autorizzata per ospitare solo 61 animali. Ad intervenire il Nucleo di Polizia Albientale, Agroalimentare e Forestale del gruppo Carabinieri Forestale di Anona e altri reparti del gruppo su delega della procura della Repubblica di Ancona, con loro anche le guardie zoofile del Wwf. Cinque le persone indagate, a cui potrebbero aggiungersene altre, chiamate a rispondere dell’accusa di detenzione di animali in condizione di sofferenza e inosservanza dei provvedimenti delle autorità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Animali confinati in spazi angusti, non adeguatamente areati,vivere tra i loro stessie molti malati. Uncon850di piccola taglia è statoa Trecastelli, in provincia di. La struttura era autorizzata per ospitare solo 61 animali. Ad intervenire il Nucleo di Polizia Albientale, Agroalimentare e Forestale del gruppo Carabinieri Forestale di Anona e altri reparti del gruppo su delega della procura della Repubblica di, con loro anche le guardie zoofile del Wwf. Cinque le persone indagate, a cui potrebbero aggiungersene altre, chiamate a rispondere dell’accusa di detenzione di animali in condizione di sofferenza e inosservanza dei provvedimenti delle autorità ...

ilfattovideo : Oltre 850 cani maltrattati e lasciati tra gli escrementi: sequestrato allevamento ad Ancona. È l’unico focolaio di… - TerlizziLiveIt : Coronavirus, in Puglia 850 casi su oltre 12 mila tamponi - AndriaLiveIt : #Andria Coronavirus, in Puglia 850 casi su oltre 12 mila tamponi - TraniLiveIt : Coronavirus, in Puglia 850 casi su oltre 12 mila tamponi - CoratoLiveIt : Corato Coronavirus: 850 nuovi positivi con oltre 12mila tamponi -